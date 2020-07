Curatoren Sprangers onderzoeken mogelijkheden voor eventuele doorstart van bouwbedrijf

De rechtbank in Breda sprak dinsdag het faillissement van het bedrijf uit , waar zo’n 185 mensen in dienst zijn. Sprangers heeft het hoofdkantoor in Breda en vestigingen in Terneuzen en Amsterdam. FNV Bouw liet eerder al weten graag in gesprek te willen met de curator en hoopt op een doorstart of overname van het bedrijf. Of dat kan, wordt momenteel onderzocht.

Zeeuwse projecten

Sprangers was in Zeeland onder meer bezig met de nieuwbouw van verpleeghuis Cornelia in Zierikzee, woningbouw in de Hulster wijk Wittebrug en het bedrijf is in Terneuzen betrokken bij het Beurtvaartkade-project. Specifieke informatie over de Zeeuwse projecten is er nog niet, de curatoren moeten eerst een beeld krijgen van de vijf losse BV’s die samen bouwbedrijf Sprangers vormen. VDT Advocaten houdt de laatste stand van zaken bij op vdt-advocaten.nl.