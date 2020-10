Cultuurcafé Porgy & Bess blijft nog zeker twee maanden dicht: ‘Musici hebben het ongelooflijk zwaar’

Begroting Hulst: onzekere tijden, toch investeren

17 oktober HULST - Ondanks onzekere tijden in het verschiet, probeert de gemeente Hulst de burgers toch te ontzien en ook flink te investeren. De begroting is sluitend. ,,We kunnen financieel tegen een stootje", aldus wethouder Adri Totté.