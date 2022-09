Crisisnoodopvang voor 35 asielzoekers in Reynaertland Hulst

De gemeente Hulst geeft hiermee gehoor aan de oproep van staatssecretaris Eric van den Burg van Justitie en Veiligheid, om ruimte aan te bieden. Het aantal crisisnoodopvangplekken moet landelijk per regio worden verhoogd, van 225 naar 450. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s is gevraagd om die plekken te realiseren.

Omdat er binnen Zeeland geen locatie voor grote aantallen asielzoekers beschikbaar is, wordt er nu gekeken naar kleinere plaatsen, verspreid over de provincie. Reynaertland in Hulst is er daar één van.

De noodopvang gaat zo snel mogelijk na 1 oktober van start. De komende weken wordt de themazaal naast het zwembad ingericht. In de zaal, die gehuurd kan worden voor feesten en evenementen, worden slaapplaatsen en een eetgelegenheid gemaakt. Ook worden sanitaire voorzieningen geplaatst. Het zwembad zelf blijft in die drie maanden gewoon open voor publiek.

Beveiliging

Er zal 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn, voor de veiligheid van de vluchtelingen en de omwonenden, laat de gemeente Hulst weten. Omwonenden van de Kreekzoom en bedrijven zijn via een brief geïnformeerd over de opvanglocatie. Zij zijn maandag 26 september om 19.30 uur uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in Reynaertland. Locoburgemeester Jean-Paul Hageman en wijkwethouder van Hulst Binnenstad René Ruissen lichten dan de plannen toe.

In Zeeland wordt de grote stroom asielzoekers opgevangen in een tijdelijke noodopvang bij Studio A58 in Middelburg, de Zeelandhallen in Goes en de Marinekazerne in Vlissingen.