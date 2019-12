Crash na kilometerslange nachtelijke achtervolging in Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Vrachtwa­gen­spe­ci­a­lis­ten bundelen krachten in Terneuzen

16 december TERNEUZEN - Samen sterk, onder dat motto bundelen de in de vrachtwagenwereld actieve bedrijven A.S.T. Terneuzen, Dieleman Service uit Axel en Van Haperen in Koewacht hun krachten. Ze trekken ook gezamenlijk in één nieuw pand, aan de Koegorsstraat in Terneuzen-Zuid.