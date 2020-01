Corrosie transportleiding oorzaak benzeenlekkage Dow Terneuzen

Zo'n 1500 kilo benzeen is bij het incident weggelekt, waarvan een deel in de Westerschelde terecht kwam. De lekkage ontstond in een leiding op het Braakmandok in de Braakmanhaven waar schepen worden gelost en geladen. Ter plekke van het lek was een roestvrijstalen apparaat op de leiding gemonteerd om de leiding elektrisch te verwarmen. Uit het onderzoek bleek dat dit apparaat de coating van de leiding beschadigde. Hierdoor ontstond direct contact met de koolstofstalen benzeenleiding, met corrosie als gevolg.