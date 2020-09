Coronavirus velt succesvol Terneuzens foodtruckfestival

Dit jaar moest de vijfde editie van het festival al worden afgeblazen vanwege de coronapandemie. De onzekerheid dat er in 2021 nog geen vaccin is en de coronaregels blijven gelden, is te groot, stelt Keizer. De beslissing te stoppen is nu al genomen, omdat veel voorwerk nodig is. Keizer: ,,We beginnen gewoonlijk met de voorbereidingen in september, oktober. Als het festival in mei dan toch niet door kan gaan, is dat vergeefse moeite geweest. We willen ook teleurstellingen voorkomen.”