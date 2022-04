Coronaconditie drukt aanmeldingen voor 100 kilometer lange wandeltocht rond Oostburg

Ab Reuling was uit de Achterhoek naar Zeeuws-Vlaanderen gekomen: “Ik zie het hier vandaag,” weet hij. “Maar ook op andere wandeltochten. Er zijn overal minder deelnemers. Door corona heeft alles lang stilgelegen. Een aantal wandelaars die we regelmatig zagen heeft afgehaakt. Ze hebben geen conditie meer of een andere

hobby opgepakt. Zelf heb ik ook corona gehad en voel het goed. De conditie is nog niet op peil.”

Onderweg uitrusten

Ab zit samen met Jan Engelen uit Middelburg aan het rustpunt in Retranchement. Ze hebben twee derde gelopen en genieten de dorpshuis d’Ouwekerke van koffie, broodjes en een hardgekookt ei met zout. Hier rust ook Arnold Scheele uit Oostburg: “De verzorging is prima. In de voetbalkantine in Breskens was er heerlijke macaroni met lekkere saus voor ons. Hier mochten we ook onze tassen achterlaten, die werden dan naar de finish gebracht.”

Ook vier Vlamingen uit Gent boften op de organisatie: “Iedereen was sympathiek en gezellig. Wij vonden het een leuke tocht in een mooie streek. Al hebben we niet zo veel kunnen zien vannacht.”

Rustig

“Rustig en vlak”, vult Ab nog aan. “Het was soms heel stil. Ik hoorde vogels en kikkers, en dankzij onze zak- of hoofdlampen ook nog een vos achter een konijn aan rennen. Ik liep hier ook in 2019, maar toen ging de tocht andersom, dus alles leek anders.”

Uiteindelijk vielen er twintig wandelaars uit. Toch is medeorganisator Jacky Aers tevreden: “Om elf uur was de eerste van de honderd kilometer binnen. Op de kortere route van 42 km waren geen uitvallers, op de lange route twintig.”

Volledig scherm Archieffoto © Thinkstock