Coronabesmettingen rijzen de pan uit: Reynaertcollege Hulst dicht

Marisa wil als zzp’er invallen op basisscho­len, maar dat kan niet: ‘Zó zonde, er worden kinderen naar huis gestuurd’

AARDENBURG - Zeeuwse basisscholen schreeuwen om invaljuffen en -meesters. Theatermaakster Marisa Laperdrix (37) uit Aardenburg wil dolgraag helpen. Ze is gediplomeerd leerkracht en heeft door corona tijd zat. Eén plus één is twee, zou je zeggen. Maar zo simpel is het niet. Scholen laten geen zzp’ers toe. Hoogst frustrerend, vindt ze. ,,Er worden klassen naar huis gestuurd. Dat is zó zonde.”

10 januari