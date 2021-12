Corona velt zoveel medewerkers van Zorgstroom, dat het pijnlijk moet snijden in de zorg

Resten van Romeinse tempel een tijdje weg uit Aardenburg: ‘Hopen op mooi plekje in nieuw museum’

AARDENBURG - En weg zijn ze, de resten van de Romeinse tempel die in de tuin van het archeologisch museum in Aardenburg liggen. Voor eventjes dan, want ze gaan tijdelijk naar het Zeeuws Archeologisch Depot in Middelburg. ,,We hopen op een mooi plekje in het nieuwe museum.”

2 december