Corona in Cadzand: ‘Plots komt het toch wel heel dichtbij’

Liliane Feys (71) en Hendrik Vandromme (74) uit Rollegem-Kapelle vierden hun vijftigjarig huwelijk met kinderen en kleinkinderen in de badplaats. Bij terugkomst in België werden twaalf van de vijftien familieleden positief getest op Covid-19. De twaalf besmette Belgen zitten nu al een week thuis in quarantaine. Volgens het Belgische RIVM zijn ze niet in Zeeland besmet geraakt.

Extra ontsmet

Op het vakantiepark is het een komen en gaan van gasten. Zoals Hannes Geyskens uit Leuven, die met zijn familie net heeft ingecheckt. ,,We hoorden het nieuws gisterenavond. Toch wel even schrikken. Want ook wij gaan hier, net als dat Vlaamse gezin, met kinderen en kleinkinderen samen in een huisje. Dat doen we nu voor het vierde jaar op rij. Zekerheidshalve hebben we gevraagd of onze woning extra is ontsmet. Dat is het geval.”