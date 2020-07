Corona bracht Christel op een pracht idee: ‘kun je niet naar kunst, dan breng ik kunst naar jou’

Video Genisten moeten soms ook heel stil kunnen zwemmen

6 juli TERNEUZEN - De fietser stapt maar eventjes af voor de boxer. Het veertig ton zware pantservoertuig neemt de volledige breedte van het fietspad in. De genie had maandag het mooiste speelgoed meegenomen voor een oefening in de Otheense Kreek.