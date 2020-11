Corinne ontmoet haar nieuwe collega’s online

Corinne Maertens, die vorige week als Business Intelligence-developer bij de PZEM begon, ontmoet haar nieuwe collega’s thuis. Online welteverstaan, op de computer op de werkkamer in haar woning in buurtschap Nummer Een (gemeente Sluis).

Het videogesprek begint wat moeizaam omdat de verslaggever het geluid van het gesprek per ongeluk heeft gedempt. Een foutje dat vooral de beginnende of digitaal matig getalenteerde thuiswerker bekend zal voorkomen. „Vorige week was ik even in Middelburg om mijn laptop en telefoon op te halen, daar heb ik een klein klusje op kantoor gedaan en sindsdien werk ik thuis”, vertelt Maertens wanneer we elkaar - dankzij haar aanwijzingen - luid en duidelijk kunnen verstaan.