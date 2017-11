Cor en Nera Oubrie zijn zeventig jaar getrouwd

Putten en scheuren zorgen voor valpartijen op Jaagpad langs Damse Vaart

17:48 SLUIS - Het Jaagpad langs de Damse Vaart tussen Sluis en Hoeke is geen visitekaartje om in de omgeving van Sluis te komen fietsen. Er zitten heel wat putten en scheuren in, wat valpartijen veroorzaakt. Terwijl de verbinding juist gekoesterd zou moeten worden.