Controle schoonmaakpersoneel vakantiepark Hoek

Wereldre­cord­po­ging grondroei­en op De Ballade: ‘Hé, stelletje farizeeërs ga zitten!’

7 juli TERNEUZEN - Of het wereldrecord grondroeien zaterdagavond op festival De Ballade in Terneuzen is gesneuveld, zal over twee weken bekend zijn. Zanger Maikel Harte van De Lamaketta's deed er in elk geval alle moeite voor.