Controle in Terneuzen: veel mis bij huisvesting arbeidsmigranten

Adviesraad sociaal domein is in Hulst voer voor discussie

12:07 HULST - De nieuw op te richten adviesraad sociaal domein in Hulst zal er niet zonder slag of stoot komen. Politieke partijen hebben heel wat vragen bij de oprichting. Dat in de raad geen jongeren zijn vertegenwoordigd, is voor velen een knelpunt.