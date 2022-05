Controle bij Marina Beach: enkele arbeidsmigranten, permanente bewoners en een restaurant zonder vergunning

Vlissingse verdachten woningover­val Hulst blijven voorlopig nog in hun cel

MIDDELBURG - De argumenten van de Vlissingers M. A. (22) en P. de B. (33) om de behandeling van hun strafzaak in relatieve vrijheid af te mogen wachten bracht de rechtbank, dinsdag in Middelburg, niet tot andere gedachten. En dus blijft het duo waar het nu zit en dat is in de cel.

17 mei