Containerrederij MSC opent nieuw steunpunt op Axelse Vlakte

MSC heeft in het werkgebied van North Sea Port al steunpunten bij de havenbedrijven Kloosterboer en Verbrugge in Vlissingen-Oost en bij Stukwerkers in Gent. Op de Axelse Vlakte gaat MSC gebruik maken van de drie hectare grote 3MCT-terminal van op- en overslagbedrijf Vlaeynatie.

Rol van betekenis

De 3MCT-terminal, waarvan MSC gebruik zal maken, is vijf jaar geleden in bedrijf genomen, met name voor de filevrije aan- en afvoer van containers met binnenvaartschepen uit Antwerpen en Rotterdam. 3MCT staat voor Tri-Modal Containerterminal Terneuzen, met drie transportmogelijkheden, over water, weg én per spoor. Al is de laatste gebrekkig, zolang er geen directe railverbinding is tussen de Axelse Vlakte en België.