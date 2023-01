Condooms, poepluiers en flessen lachgas, in Terneuzen ligt het allemaal zomaar op straat

Wie zijn huis wil verduurza­men moet op de duurzaam­heids­beurs in Terneuzen zijn

Wie zijn huis wil verduurzamen, kan donderdag 2 februari bruikbare informatie opdoen op de Duurzaamheidsbeurs in de C03Campus, het voormalige Bio Base in Terneuzen. De beurs is bedoeld voor particulieren en ondernemers.

