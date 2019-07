Concurrentie is een zorg en een zegen voor ZorgSaam

Koolzuur­lek­ka­ge bij café Du Commerce in Terneuzen: ‘Het alarm begon heel hard te piepen’

16 juli TERNEUZEN - In café Du Commerce op de markt in Terneuzen is vanmiddag koolzuur ontsnapt. De brandweer is met twee blusvoertuigen uitgerukt en constateerde dat het CO2-systeem van de tap lekte. Het systeem is uitgezet.