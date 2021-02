Computersystemen Zeeuws-Vlaamse scholen doelwit van DDoS-aanvallen: ‘Het is digitale pesterij’

HULST - De computersystemen van de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen worden aangevallen. Er wordt stelselmatig geprobeerd om het systeem te verstoren, met zogenoemde DDoS-aanvallen. De politie is ingeschakeld en onderzoekt wie de dader of daders zijn. ,,Het is digitale pesterij.”

De scholen die onder de paraplu van de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen vallen, hebben sinds de periode rond kerstmis te maken met de DDoS-aanvallen. Het gaat om het Lodewijk College in Terneuzen, het Zwin College in Oostburg, het Reynaertcollege en de Praktijkschool in Hulst. De afgelopen weken zijn die aanvallen frequenter geworden en dat heeft ook de aandacht van het team cybercrime van de politie, waar de scholen mee samenwerken. Een DDoS-aanval is namelijk strafbaar en er staat in sommige gevallen zelfs een maximum van vijf jaar gevangenisstraf op.

Lessen kunnen wegvallen

Met hacken, het inbreken in een computer, heeft een DDoS-aanval niets te maken. Het is vooral erg hinderlijk: ,,Je moet het zien als een digitale pesterij", zegt Davey der Weduwe, hoofd ICT bij stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Bij een DDoS-aanval, een afkorting van de term Distribute Denial of Service, wordt doelbewust geprobeerd om een website tijdelijk onbereikbaar te maken. Een netwerk van meerdere computers dat centraal wordt aangestuurd, oftewel een botnet, bezoekt massaal en tegelijk één website. Deze raakt daardoor overbelast en crasht. Dat betekent in het geval van de scholen dat de verbinding af en toe een storing heeft of hapert. Dat geldt ook voor de systemen van derden die de school gebruikt om online lessen te kunnen geven, zoals e-learning. ,,De interne en externe systemen die de scholen gebruiken, zijn het doelwit.” Lessen kunnen plotseling wegvallen of niet doorgaan. ,,En dat de lessen worden verstoord, geeft overlast voor de leerlingen.”

Er wordt door de ICT-afdeling hard gewerkt om de systemen tegen de aanvallen te beschermen. Het ‘verkeer’ dat de kant van de school op komt, wordt weggesluisd. ,,Ook door Delta Fiber, dat ons netwerk beheert en door externe partijen waarvan wij diensten gebruiken.” DDoS-aanvallen zijn niet nieuw, meer scholen of bedrijven hebben er zo nu en dan mee te maken. In het verleden heeft VO Zeeuws-Vlaanderen ook al eens te maken gehad met DDoS-aanvallen, maar de situatie ligt nu anders in coronatijd: ,,De impact is groter nu er vooral online les wordt gegeven.”

