Coming Out Day: in Westdorpe steek je vanaf nu over op een regenboogpad

Imke Verstrae­ten uit Hulst, een jonkie met leiderskwa­li­tei­ten

Imke Verstraeten is pas zeventien, maar speelt al als een volwassen vrouw bij Pinoké, dat in de top van de hoofdklasse meedraait. Zaterdag liet de hockeyster uit Hulst in de derby tegen Amsterdam nog maar eens zien hoe bedreven en gedreven ze is; met gemak hield ze in de verdediging stand tegen hockeysters van wereldklasse. Anderen moeten haar er soms aan herinneren hoe bijzonder dat is. ,,Voor mij is het inmiddels heel normaal”, zei ze zelf na de 2-0-nederlaag. ,,Dit is mijn leven, mijn ritme. En ik rol overal makkelijk doorheen.”

10 oktober