Coffeeshop Miami mag nog tien jaar in Terneuzen blijven

Ontbreken tolvrije tunnel in Zeeuws breed lobbystuk ‘een ernstig gebrek’

12:52 TERNEUZEN/SLUIS - Het is een ernstig gebrek dat het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel niet is meegenomen in het eind mei gepresenteerde, Zeeuws brede lobbystuk voor de Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Dat vinden 50Plus in Terneuzen en Nieuw Gemeentebelang in Sluis.