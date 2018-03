Coffeeshop Highlife wil Checkpoint nieuw leven inblazen

Terneuzen heeft met Miami al een coffeeshop. Volgens Sen is er ruimte voor een tweede. Zijn plan stuitte direct op kritische vragen van de commissieleden die refereerde aan het roerige verleden in Terneuzen. ,,Het is geen 2008 meer'', antwoordde Sen. ,,Het is tegenwoordig makkelijker om in Antwerpen aan wiet en hasj te komen dan in Nederland.'' Voor angst voor grote stromen Belgen en Fransen naar de stad was daarom volgens hem geen reden.