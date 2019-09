Clinge gaat weer helemaal los

Ruim tien jaar tekent de Stichting Volksvermaak Clinge voor dit dorpsfeest bijnhet sportveld. ,,Twee keer uitverkocht en uitgegroeid tot een tweedaags mini-festival", zegt mede-organisator Tom Verstraten. Summervibes daverde met een mix van diverse stijlen waaronder house, urban, pop, hardstyle en feest. De kreet ‘waar is dat feestje, hier is dat feestje’ galmde zaterdagavond door de tent. Zanger Kafke gaat bij zulke party’s als een komeet. De Lawineboys deden hun naam eer aan en bedolven de bezoekers onder een enorme feestlawine. Voor veel feestelijk uitgedoste partygangers was het in de warme entourage peentjes zweten. Maar dat was geen sta in de weg om zich zingend en springend in het feestgedruis te storten. ,,Even koelen met een frisse pint en daarna weer vol gas geven”, riep Claudia die met haar vriendengroep aansloot in de polonaise.