Chris Verhage schrijft boek over 120 jaar school in Reuzenhoek: ‘Deze school was een parel in de polder’

Het schoolgebouw staat er nog in het gehucht Reuzenhoek, op de grens van de Zaamslag- en de Groot Huissenspolder. Maar de laatste leerling verliet tien jaar geleden het pand en de voormalige basisschool is nu een woonhuis. Chris Verhage (69) brengt op ruim 400 pagina’s met verhalen en 1200 foto’s en illustraties de protestantse schoolgeschiedenis weer even tot leven. Een school die in zijn toptijd, 95 jaar geleden, 140 leerlingen had.