Chemische stoffen in grond zitten mogelijk ook ontpoldering Hedwigepolder dwars

De rijksoverheid stelde deze zomer een tijdelijke maatregel in voor de omgang met poly- en perfluoralkylstoffen (pfas) bij grond-, weg- en waterwerken. Dat deze stoffen sterk vervuilend zijn en een gezondheidsrisico's voor mensen en dieren kunnen vormen, is nog niet zo lang geleden vastgesteld. Pfas-stoffen zitten onder meer in brandblusschuim, en worden gebruikt bij de productie van anti-aanbakpannen en in veel chemische processen.