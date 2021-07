Chef’Special, De Staat en Maan op Vestrock Downtown

Kaasbe­drijf St. Paul stap dichter bij uitbrei­ding, ontgeu­rings­in­stal­la­tie aange­bracht

30 juni SINT JANSTEEN - St. Paul is een stap dichter bij uitbreiding van het kaasbedrijf. Geuroverlast is de grootste zorg van omwonenden maar dat is aangepakt, zegt wethouder Jean-Paul Hageman. ,,Er is inmiddels een ontgeuringsinstallatie aangebracht.”