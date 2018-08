Chauffeur Aardenburgs transportbedrijf ontsnapt aan de dood

AARDENBURG - Een chauffeur van het Aardenburgse transportbedrijf Alcaline is gisteren aan de dood ontsnapt bij een ongeval in Kent, Engeland. "Het was een rechtsgestuurde vrachtwagen. Dat is zijn geluk geweest, want had hij links gezeten, dan had hij het niet overleefd", aldus Anja van Evelghem, woordvoerster van Alcaline.