Chantalle maakt van je raam een sprookjesachtig kersttafereel

Zo’n twaalf ramen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en net over de Belgische grens zijn de afgelopen tijd voorzien van een klassieke of humoristische kerstschildering. Geen tafereel is exact hetzelfde. Van Hulst tot Nieuw Namen zijn er sneeuwmannen, een zingend berenkoortje, kerstmannen en rendieren te bewonderen. Het gezicht achter al die kunstwerken is Chantalle van Wanrooij.

Kinderen blijven even staan

Haar eigen huis in Clinge is het visitekaartje: auto’s rijden er net even wat langzamer voorbij. Passerende kinderen blijven er ook graag even staan, want het raam is sprookjesachtig mooi: een kerstman en zijn rendieren staan in een sneeuwlandschap. Ze kijken naar een ster die hoog aan de hemel staat en achter het tafereel zijn klassieke ruitjes op het raam geschilderd. ,,Ik ben hier zo’n vijf uur mee bezig geweest”, vertelt Chantalle. ,,Gemiddeld kost een schildering zo’n drie uur tijd.”