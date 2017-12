Centrum voor TopTechniek geopend in Terneuzen

TERNEUZEN - In het nieuwe Centrum voor TopTechniek in Terneuzen volgen vmbo’ers en mbo’ers uit heel Zeeuws-Vlaanderen techniekonderwijs. Vandaag is de officiële opening.

Het Centrum voor TopTechniek (CTT) in Terneuzen is dé plek waar de Zeeuws-Vlaamse techneuten van de toekomst het vak leren. Gistermorgen waren de splinternieuwe werkplaatsen volop in bedrijf. In het bouwlokaal treffen leerlingen voorbereidingen om een muur te plaatsen.

In de grote open ruimte ernaast klinkt het geluid van een startende automotor: vmbo’ers van de afdeling motorvoertuigentechniek meten accu’s door. Verderop vijlen hun leeftijdgenoten metaal of bewerken kunststof met een machine. In de werkruimte elektro en installatie vindt een praktijkles domotica plaats: leerlingen Christa Hendrickx en Roy de Block buigen zich over een plattegrond van een woning. Ze bedenken waar de lichtschakelaars het best geplaatst kunnen worden.

Met het CTT willen de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen, mbo-school Scalda, gemeenten, provincie en het bedrijfsleven zorgen dat het techniekonderwijs in de regio op peil blijft, met de modernste machines en zo veel mogelijk keuzemogelijkheden voor leerlingen.

Vmbo’ers en mbo’ers volgen in een vleugel van het gebouw van Scalda lessen in metaal, elektro- en installatietechniek, werktuigbouwkunde, motorvoertuigentechniek, ICT, maintenance en procestechniek. Zoveel richtingen hadden de middelbare scholen afzonderlijk nooit kunnen aanbieden. Dat zou veel te duur zijn, zeker omdat sommige klassen soms maar een paar leerlingen hadden.

Volledig scherm Centrum voor TopTechniek © PZC

De technische vmbo’ers van het Reynaertcollege in Hulst en het Zwin College in Oostburg worden twee dagen per week met bussen naar het CTT vervoerd. Ze werken samen met leeftijdsgenoten van de Terneuzense middelbare scholen SSG De Rede en het Zeldenrust-Steelant College. ,,Er staat hier voor 7,5 ton aan apparatuur. Een draaibank kost al dertig- tot veertigduizend euro. Een freesbank kost ook veertigduizend euro.”, weet John Langerak, docent werktuigbouwkunde van Scalda, die mede verantwoordelijk was voor de inrichting van het centrum. ,,Alles is nieuw en tiptop in orde. Ook qua veiligheid zijn alle machines up-to-date.”

Nu de vmbo’ers en de mbo’ers op één plek les krijgen, willen de scholen de overgang zo makkelijk mogelijk maken. ,,De docenten van het vmbo en het mbo werken samen aan het onderwijsprogramma”, zegt Ruud Eggermont, afdelingsdirecteur vmbo van SSG De Rede. Leerlingen kunnen vanaf vmbo 3 een zogeheten vakmanschapsroute volgen: ze maken kennis met alle technische sectoren en kiezen in het examenjaar vervolgens een specialisatie. Daarna kunnen ze in één keer doorstromen naar een mbo-opleiding die hun interesse heeft.