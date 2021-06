Centrum Sas van Gent één groot openlucht circus, ‘hé, we hebben er weer twee vlooien bij!’

Corina doodt op een nieuwe manier bacteriën en virussen in het ziekenhuis. ‘Dit werkt veel fijner’

24 juni TERNEUZEN - Als ze maar dénken dat er een besmettelijke bacterie zit, dan komt Corina in actie. Grondig ontsmet ze vloer, muren en plafond van het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen. Ook de gordijnen, bedden en nachtkastjes ontkomen er niet aan. Bijna 23 jaar lang deed ze dat met chloor, een paardenmiddel. Nu gebruikt het ziekenhuis als eerste in Nederland een alternatief, dat niet stinkt, de luchtwegen niet irriteert en beter is voor het milieu: Fuse. Het ziekenhuis is blij met het middel, want ‘desinfecteren is van levensbelang.’