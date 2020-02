Celstraf geëist tegen opa die kleindochter misbruikte

Het misbruik duurde acht jaar. J. was samen met zijn echtgenote de oppas-opa en -oma van het meisje. Zij was vier jaar toen het misbruik begon. Twee keer in de week werden het meisje en haar broertje van school gehaald. Thuis werden dan wat spelletjes gespeeld en zat ze bij J. op schoot. Bij die gelegenheden zou zijn hand onder haar kleding naar haar borsten en de schaamstreek zijn gegaan en heeft hij haar betast. En verder. Ook zou ze hem diverse keren hebben moeten bevredigen. De vrouw van J. had hem ook al eens gewaarschuwd om het meisje niet meer op schoot te nemen.

Ook dochter misbruikt

De zaak kwam aan het rollen toen ze het op school aan haar mentor vertelde en duidelijk werd dat het niet normaal was wat er was gebeurd. Toen vertelde ook een tante (de dochter van J.) dat ook zij in het verleden door haar vader was misbruikt.

Volgens J. was alles gelogen. Zijn raadsvrouwe Elise van Acker had zo haar twijfels over het hele gebeuren. ,,Acht jaar twee keer per week? Dat is 832 keer! Onmogelijk.” Ook stelde ze dat in een aantal gevallen het ook technisch onmogelijk was geweest, en dat de verklaringen van het meisje niet voldoende waren voor bewijs en dat J.’ s vrouw die overal bij was geweest, nooit iets had gemerkt. Zij vroeg dan ook om vrijspraak.