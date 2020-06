Cel en rijontzegging geëist voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval

Bij de drie wegversmallingen (chicanes) in de weg slipte hij, raakte de macht over zijn voertuig kwijt en de wagen botste tegen een boom. De toen 18-jarige Amber van Meijeren kwam daarbij om het leven. Een eveneens 18-jarige vriendin raakte gewond. Woensdag moest van D. zich voor de rechtbank in Middelburg verantwoorden voor zijn rijgedrag en hoorde hij een celstraf van negen maanden waarvan drie voorwaardelijk en een rijontzegging van twee jaar tegen zich eisen. In de eis was ook een openlijke geweldpleging, begin dit jaar in Graauw inbegrepen. Voor dat feit zou hij ook nog een schadevergoeding moeten betalen van bijna 7000 euro.

Het had die dag geregend en de weg was nat. Van D. had de jonge vrouwen uit school gehaald en onderweg mocht zijn bijrijdster ook een stukje rijden, zo bleek uit het filmpje op het mobieltje van de vrouw die op de achterbank zat. Of de bijrijdster ook achter het stuur had gezeten tijdens het ongeval werd niet duidelijk. Er waren verklaringen dat de vrouw had gereden en een getuige had direct na het ongeval Van D. horen zeggen dat niet hij achter het stuur had gezeten. Van D. hield echter vol dat hij het was geweest die de auto had bestuurd. Voor officier van justitie Marieke Fimerius was het dan ook duidelijk: het was Van D. die verantwoordelijk was voor het ongeval en niemand anders. Dat Van D. de schuld op zich had genomen om de vrouw - ze had geen rijbewijs - te beschermen vond ze niet voor de hand liggen.