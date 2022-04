Cees Liefting wordt wethouder in Sluis: ‘Het is ontzettend eervol dat ik gevraagd ben’

Liefting (64) was in Terneuzen wethouder van 2003 tot en met 2018. Hij stopte toen de PvdA buiten het college werd gehouden. Daarna was hij nog een klein jaar raadslid, maar in 2019 stapte hij uit de gemeentepolitiek. De laatste jaren legt hij zich vooral toe op de strijd voor een tolvrije tunnel. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond hij zesde op de kandidatenlijst in Terneuzen; Liefting haalde 489 voorkeursstemmen, 55 meer dan lijsttrekker Laszlo van de Voorde. Hij bedankte vervolgens voor de eer. Nu wordt Liefting voorgedragen als wethouder in de gemeente Sluis. Hij was verrast toen de Sluise PvdA-bestuur hem vroeg.