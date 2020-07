Cees Liefting en de strijd tegen de tunneltol: ‘Ik kom op voor wat rechtvaardig is’

Strijden voor een rechtvaardige zaak, het zit Cees Liefting in het bloed. En als hij ergens voor gaat, is hij niet te stuiten. Hij maakte er als wethouder voor de PvdA in Terneuzen vrienden én vijanden mee. Na de raadsverkiezingen in 2018 was er geen plekje meer voor hem in het college van burgemeester en wethouders. Wie had verwacht of gehoopt dat hij daarna op z’n lauweren zou gaan rusten, is bedrogen uitgekomen.

Als wethouder maakte hij zich al sterk voor een tolvrije Westerscheldetunnel. Hij heeft het politiek gevoelige onderwerp vervolgens een tijdje laten rusten, maar sinds maart dit jaar is hij er weer druk mee bezig. Stichting Zeeland Tolvrij zag het levenslicht. Niet op zijn initiatief, maar van onder anderen de Terneuzense sportschoolhoudster Sandra Blokker.