CDA: 'Sluise Amateursportclubs moeten snel hulp krijgen met subsidieaanvraag'

Man met gasbrander aangehou­den na meerdere brandjes in Terneuzen

23 september TERNEUZEN - Een 43-jarige man uit Terneuzen is zondagochtend rond 05.00 uur aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij had een gasbrander in zijn auto liggen en gedroeg zich ‘verdacht’ in de Nieuwediepstraat in Terneuzen.