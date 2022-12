Catharinakerk in Hengstdijk gevuld met honderden kerststallen: ‘Iedereen mag er een neerzetten’

Noem het op en er is wel een kerststal van gemaakt. Afkomstig uit alle windstreken, van heel groot, tot piepklein. ,,Na twee jaar coronastop is dit nu onze achttiende expositie”, vertelt voorzitter Jo de Cock van de Stichting Behoud Catharinakerk ,,Met diverse activiteiten, zoals de kerstallenexpositie, zamelen we geld in voor het onderhoud en instandhouding van ons uit 1892 daterende bedehuis.”

Bij de eerste kerststallenexpositie in 2003 stonden er zestig stalletjes. Het jaar daarop was de kerk al zo goed als gevuld. ,,Iedereen mag een kerststal neerzetten in de kerk. Het zijn vaak juist verwoede verzamelaars, met honderden kerststalletjes in bezit, die hier hun verzameling laten zien. Ze passen ook zo mooi in onze roomse kerk, het is toch een geloofstraditie, de kerststal onder de kerstboom.”