Caroline en Carla willen wereld veroveren met hun schoonheidsproducten van zeewier: ‘Dit product past bij Zeeland’

Ministerie wijst Vlissingen aan als garnalenha­ven en schrapt Breskens: Sluis blijft strijdbaar

BRESKENS - Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Vlissingen officieel aangewezen als haven waar garnalen gezeefd mogen worden. De vergunning voor de vismijn in Breskens is ingetrokken. Het verandert echter niets voor de strijd van de gemeente Sluis voor een vismijn in Breskens.

17 mei