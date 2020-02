Carnavalswagens in de gemeente Hulst rijden niet mee

Bij de bouwloods aan de Meridiaan in Hulst is de teleurstelling groot op zaterdagochtend. Enkele grote wagens staan al opgesteld, maar meerijden in de optochten mogen ze niet. Wagens van onder ander de Zuipcilinders en D’roolse Woepers worden uit de wind gezet. De gemeente Hulst vindt het deelnemen aan optochten niet verantwoord, vanwege de harde rukwinden.

Een groep van De Slippers uit Sint Jansteen is naar de loods gekomen, om te overleggen met andere carnavalsverenigingen. De loopgroepen mogen namelijk wel mee doen, en daar zit ook heel wat werk in. ,,We hebben vijftig man in de loopgroep en die zitten al sinds negen uur vanochtend in de schmink", vertelt Davy de Kesel. De groep zou meerijden in de optocht van Sint Jansteen.