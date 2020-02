Carnavalminnend Hulst kruipt deze keer door het oog van de naald

HULST - De brandweer is vanmorgen om 9.00 uur uitgerukt voor een uitslaande brand in de carnavalsloods aan de Meridiaan in Hulst. Het noodlot tart het Hulsters carnaval wederom; twaalf jaar geleden brandde de carnavalsloods in Heikant tot de grond toe af. Deze keer valt de schade mee.

De brand is ontstaan in het kantoordeel van het pand. De oorzaak is nog niet bekend. Twee tankautospuiten en een hoogwerker zijn ter plaatse om de brand te bestrijden. Er is behoorlijk wat rookontwikkeling. Er vielen geen gewonden.

Onrustig

De politie houdt het publiek aan de Meridiaan tegen. Onder hen een aantal leden van bouwclubs die hun wagens in de loods hebben staan. Ze zijn onrustig. Op woensdag 30 januari 2008, eveneens kort voor carnaval, legde een uitslaande brand de voormalige bouwloods aan de Magdalenastraat in Heikant compleet in de as, er gingen toen ruim tien praalwagens van evenveel wagenbouwersclubs en carnavalsverenigingen uit Hulst, Heikant, Sint Jansteen, Graauw en Clinge verloren in het vuur. Al het werk was voor niets geweest. Honderden manuren, duizenden euro’s aan materiaal, kostuums en attributen van de loopgroepen, al die voorpret. Er was niets meer van over.

Quote We kunnen niet uitsluiten dat er roetschade is Bart van Dorsselaer, Officier van dienst

Zwart

Deze keer valt het mee. ,,Het vuur is deze keer niet bij de praalwagens geraakt", zegt officier van dienst Bart van Dorsselaer. ,,We kunnen echter niet uitsluiten dat er wel roetschade is. De wagens kunnen zwart zijn uitgeslagen door de rook. We hebben hier nu (om 10.15 uur red.) nog geen zicht op.”

Johnny de Bakker van De Pivo's uit Clinge zag als een van de eersten de rookontwikkeling. Samen met Yannick Wentzler van Spuit 11 uit Sint Jansteen wilde hij nog wat aan hun wagens bouwen. Ze zijn bezorgd en opgelucht tegelijk. Wentzler: ,,Het lijkt goddank mee te vallen. Wat een ramp zou dat geweest zijn, wéér alle wagens afgebrand.”

Poetsdag