Carnavallend Zeeuws-Vlaanderen rekent nergens meer op

Man gewond bij steekinci­dent Terneuzen

TERNEUZEN - Vanochtend is een man gewond geraakt bij een steekincident in de Handellaan in Terneuzen. Een vrouw is aangehouden als verdachte van poging tot doodslag. Het slachtoffer is een bekende van de vrouw. Volgens de politie is hij niet ernstig gewond geraakt, wel doet hij aangifte tegen de vrouw.

2 januari