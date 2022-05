Carnavaleske Highland Games in Sas: doedelzaklopen, liters bier en zonnebrandcrème

koken & eten Lokaal eten voor boeren, burgers en buitenlui

Marcin de Beaufort uit Cadzand is van origine een chef-kok. Hij kookte 25 jaar in de betere restaurants in binnen- en buitenland en geeft nu culinaire adviezen. Niet alleen over hoe je gerechten kunt bereiden en serveren maar ook over ingrediënten die koks kunnen gebruiken. Vooral over lokale producten. Daarom bedacht hij het project Foodregio West-Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente Sluis participeert hier in.

13 mei