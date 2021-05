Carlos Tieleman (1942-2021) bewaakte de naam van Philippine

Jonge Axelse onderne­mers aan de slag met nieuw concept voor bedrijfs­ruim­te, Storagehub Terneuzen

1 mei TERNEUZEN – Onderzoek heeft aangetoond dat er in Terneuzen behoefte is aan kleinschalige bedrijfsruimte. Timo van Britsom (26) en Jorn Colijn (27) grijpen de kans om daarop in te spelen met hun jonge bedrijfje Storagehub. Het aanbieden van hoogwaardige multifunctionele garageboxen als belegging, huur of koop.