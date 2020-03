Cargill doneert 60.000 liter ontsmettingsalcohol

De ontsmettingsalcohol wordt via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gedistribueerd over ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland waar een tekort is ontstaan door de coronacrisis. Cargill bekijkt nog of het bedrijf ook de overheden in andere Europese landen, zoals Italië, België en Duitsland kan ondersteunen vanuit de andere fabrieken in Europa.