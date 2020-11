Caravanhouders Nieuwvliet moeten geduld hebben, rechtbank is er nog niet uit of ze mogen blijven

Cel en taakstraf voor ondergrond­se hennepkwe­ke­rij

6 november MIDDELBURG - Het werd geen zwembad, maar een ondergrondse hennepkwekerij die de 52-jarige C. K. uit Sint-Jansteen in de tuin van zijn voormalige woning in Terneuzen had gegraven. Voor dat resultaat plus het illegaal aftappen van elektriciteit veroordeelde de rechtbank in Middelburg hem vrijdag tot een taakstraf van 180 uur. Daarnaast werd hem een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd; twee maanden méér dan de officier van justitie had geëist.