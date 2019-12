Camping van Waterdunen gaat 1 april open en dat is geen grap

Waterdunen had in augustus 2018 al klaar moeten zijn. In de Statenvergadering van vrijdag keek Rinus van 't Westeinde terug op eerdere debatten over het project. In november 2016 moesten de Staten 3,7 miljoen euro bijpassen en werd augustus 2018 als einddatum genoemd. In december 2017 werd gemikt op een einddatum van 31 december 2019.