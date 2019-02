Campers moeten betalen in Terneuzen, mini-campings toch niet tevreden

Nieuwbouw aan Buitenweg in Axel is nog geen gelopen race

17:31 AXEL - Nieuwbouw in het plan Buitenweg in Axel is zeker geen gelopen race. Er ligt nog altijd een uitspraak van de Raad van State uit 2011 die bebouwing bij een scheepsreparatiebedrijf in de buurt onmogelijk maakt.