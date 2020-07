Camperaars gaan vanaf morgen betalen in de gemeente Terneuzen

video / poll Corona en vakantie: ‘Plots komt het toch wel heel dichtbij’

7:57 De klachten over drukte in winkelstraten en toeristen die zich niet aan de afstandsregels houden, waren de afgelopen weken al niet van de lucht. En toen was daar opeens dat Vlaamse gezin dat in vakantiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad had vertoefd. Ze bleken niet in Cadzand-Bad besmet te zijn geraakt. Maar zijn de toeristen en de bewoners in Zeeland eigenlijk nog wel zo blij met elkaar?