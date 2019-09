Campagne Zeeuws-Vlaamse ruiters: Rij bedaard langs een paard

Cijfer 30 keert megagroot terug op Oude Vaart Terneuzen, om geheugen op te frissen

12:39 TERNEUZEN - Het symbool 30 keert in megagrote cijfers terug op de Oude Vaart in Terneuzen. Om automobilisten eraan te herinneren dat ze er echt maar 30 kilometer per uur mogen rijden.