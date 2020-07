Café in Terneuzen zet sloopauto's op terras, zodat mensen toch met zijn vieren bij elkaar kunnen zitten

Hulstenaar beboet voor onvoorzich­tig rijden

15:52 MIDDELBURG - De 54-jarige B. M. uit Hulst tegen wie een taakstraf van 90 uur en een rijverbod van een half jaar was geëist voor het veroorzaken van een verkeersongeval (een misdrijf) is daarvan vrijdag door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken.